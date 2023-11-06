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Сегодня, 10:02

Маслов: «Абаскаль не объяснил, почему я не попал в заявку на матч с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не объяснил его отсутствие в заявке на матч 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Со здоровьем все хорошо, ничего не случилось. Просто не попал в заявку, так решил тренер. Объяснил ли что-то Абаскаль? Нет, ничего не объяснял. Удивлен ли я? Да, удивлен. Но это решение тренера», — приводит «РБ Спорт» слова Маслова.

В этом сезоне 23-летний Маслов провел за красно-белых четыре матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-maslov-abaskal-ne-ob-yasnil-pochemu-ya-ne-popal-v-zayavku-na-match-s-lokomotivom/
Павел Маслов
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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5.11 14:00
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5.11 16:30
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