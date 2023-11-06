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Сегодня, 10:07

Мендес: «В ЦСКА все уверены, что мяч полностью покинул поле, но с нами не согласились — в итоге мы добились победы»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал победу команды в матче 14-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2).

«В первом тайме голы были пропущены из-за потери концентрации. Затем, к счастью, мы смогли исправить ситуацию, добиться триумфа, это самое главное. Момент с ушедшим за пределы поля мячом был проверен ВАР. Мы все уверены, что мяч полностью покинул поле, но с нами не согласились. К сожалению, этот гол был засчитан. Но мы смогли пересилить эту ситуацию и добиться победы. Мы выиграли за счет характера, мы хотим постоянно выигрывать, иметь контроль в матчах на протяжении 90 минут», — цитирует Мендеса Metaratings.ru.

ЦСКА с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В 15-м туре армейцы на выезде сыграют против «Факела». Матч пройдет 11 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/mendes-v-cska-vse-uvereny-chto-myach-polnostyu-pokinul-pole-no-s-nami-ne-soglasilis-v-itoge-my-dobilis-triumfa-302635/
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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 11
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ЦСКА

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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