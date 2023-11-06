Мендес: «В ЦСКА все уверены, что мяч полностью покинул поле, но с нами не согласились — в итоге мы добились победы»

Защитник ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал победу команды в матче 14-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2).

«В первом тайме голы были пропущены из-за потери концентрации. Затем, к счастью, мы смогли исправить ситуацию, добиться триумфа, это самое главное. Момент с ушедшим за пределы поля мячом был проверен ВАР. Мы все уверены, что мяч полностью покинул поле, но с нами не согласились. К сожалению, этот гол был засчитан. Но мы смогли пересилить эту ситуацию и добиться победы. Мы выиграли за счет характера, мы хотим постоянно выигрывать, иметь контроль в матчах на протяжении 90 минут», — цитирует Мендеса Metaratings.ru.

ЦСКА с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В 15-м туре армейцы на выезде сыграют против «Факела». Матч пройдет 11 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.