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Сегодня, 09:53

Тихонов считает, что «Рубину» по силам одержать победу над «Уралом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов поделился мыслями о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Рубином».

«Хорошая возможность для «Рубина» поправить свое положение в чемпионате — «Урал» сейчас находится на спаде и раздает очки всем подряд, даже «Сочи» смог забить им четыре мяча. Гончаренко — неплохой тренер, уверен, он еще придумает, как вытащить команду из кризиса, однако сейчас расклады явно не в его пользу. Конечно, казанцы вряд ли смогут повторить успех южан, однако им вполне по силам одержать хоть и минимальную, но победу. Вероятнее всего, забив один гол, «Рубин» начнет сушить игру», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет в понедельник, 6 ноября, и начнется в 16.30 по московскому времени. На данный момент «Урал» с 16 очками идет на 11-й позиции в РПЛ. «Рубин» с таким же количеством очков расположился на строчку ниже в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-ne-zdyot-mnogo-golov-v-matce-mezdu-uralom-i-rubinom/
Андрей Тихонов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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 11 1 3
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