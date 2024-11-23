Маркиньос: «Хочу забить и посвятить гол отцу»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал свою серию матчей без забитых голов.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

—С чем связываешь серию матчей без забитых голов?

— Хороший вопрос. Каждый день работаю над тем, чтобы забить. Очень хочу этого. 2 месяца назад не стало моего отца, хочу забить и посвятить гол ему. Для меня это личный момент. Но у меня такая позиция, что мне надо отрабатывать в атаке и обороне. Не всегда появляются моменты для гола, но однажды я забью.

(Александр Абустин)