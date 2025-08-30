Маркиньос пропустит матч «Спартака» с «Сочи»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос не приехал с командой на матч 7-го тура РПЛ против «Сочи».

Футболист пропустит встречу. В сезоне-2025/26 25-летний бразилец принял участие в 6 матчах «Спартака» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Игра «Спартак» — «Сочи» пройдет в субботу, 30 августа на «Лукойл Арене» в Москве. Начало матча — в 18.30 (мск).

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками, «Сочи» идет на последней, 16-й строчке с 1 очком.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».