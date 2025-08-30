«Зенит» и «Пари НН» не забили голов в первом тайме матча РПЛ

«Зенит» и «Пари НН» сыграли вничью в первом тайме матча 7-го тура РПЛ — 0:0. Игра проходит в Санкт-Петербурге.

В начале матч хозяев открыли счет, но гол Максима Глушенкова не был засчитан из-за офсайда. У гостей на 29-й минуте Вячеслав Грулев заменил Тиаго Весино, получившего травму.