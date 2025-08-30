Тренер «Сочи» Морено приехал с командой на матч против «Спартака»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено приехал с командой на матч 7-го тура РПЛ против «Спартака».

В среду Морено стало плохо во время игры с «Краснодаром», его под руки увели в подтрибунное помещение, а позднее доставили в одну из больниц Сочи. Госпитализация тренеру не понадобилась, после обследования он самостоятельно покинул клинику.