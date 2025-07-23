Маркиньос назвал Роналдиньо самой великой десяткой в истории футбола

Полузащитник «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос о том, кого считает величайшим игроком, выступавшим под 10-м номером, в истории футбола.

Перед началом сезона-2025/26 25-летний бразилец сменил игровой номер на 10-й. Ранее он выступал под 8-м номером.

— Вы взяли десятый номер, а для мирового футбола этот номер — Пеле. Кто для вас самая великая десятка в истории футбола?

— Роналдиньо. Пеле все-таки был из другого поколения. А Роналдиньо это как раз время моего взросления. Я рос именно на нем. Для меня он главная десятка, — цитирует Маркиньоса «РБ Спорт».

Гол Маркиньоса принес «Спартаку» победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре нового сезона РПЛ. Во втором туре красно-белые дома примут «Балтику». Игра состоится в субботу, 26 июля. Начало — в 15.00 по московскому времени.