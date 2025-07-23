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23 июля 2025, 22:13

Маркиньос назвал Роналдиньо самой великой десяткой в истории футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос о том, кого считает величайшим игроком, выступавшим под 10-м номером, в истории футбола.

Перед началом сезона-2025/26 25-летний бразилец сменил игровой номер на 10-й. Ранее он выступал под 8-м номером.

— Вы взяли десятый номер, а для мирового футбола этот номер — Пеле. Кто для вас самая великая десятка в истории футбола?

— Роналдиньо. Пеле все-таки был из другого поколения. А Роналдиньо это как раз время моего взросления. Я рос именно на нем. Для меня он главная десятка, — цитирует Маркиньоса «РБ Спорт».

Гол Маркиньоса принес «Спартаку» победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре нового сезона РПЛ. Во втором туре красно-белые дома примут «Балтику». Игра состоится в субботу, 26 июля. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
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Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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