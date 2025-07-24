Экс-капитан «Спартака» Джикия сыграл в товарищеском матче за «Антальяспор»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия принял участие в товарищеском матче за турецкий «Антальяспор».

В среду, 23 июля, россиянин вышел в стартовом составе команды в игре с македонским «Тиквешом» (0:0). Джикия приступил к тренировкам с турецкой командой в начале июля. Ожидается, что он подпишет контракт с «Антальяспором».

«Антальяспор» в сезоне-2024/25 занял 15-е место в чемпионате Турции с 44 очками в 36 матчах.

Предыдущим клубом Джикии были «Химки». 31-летний россиянин выступал за подмосковную команду с сентября 2024 года, в сезоне-2024/25 он принял участие в 19 матчах и не отличился результативными действиями.