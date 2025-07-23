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23 июля 2025, 21:38

Полузащитник «Ахмата» Луна Диале прибудет в расположение клуба в конце недели

Константин Белов
Корреспондент

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Мауро Луна Диале, в разговоре «СЭ» ответил на вопрос, когда игрок прибудет в расположение команды.

— Почему Луна Диале отсутствовал в заявке «Ахмата» на матч против «Рубина»?

— У Мауро родился сын. Клуб предоставил ему дополнительные дни отпуска. В конце недели игрок должен вернуться в расположении команды, — сказал Кипершмид «СЭ».

В первом туре РПЛ «Ахмат» проиграл «Рубину» со счет 0:2.

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ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
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Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
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Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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