Полузащитник «Ахмата» Луна Диале прибудет в расположение клуба в конце недели

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Мауро Луна Диале, в разговоре «СЭ» ответил на вопрос, когда игрок прибудет в расположение команды.

— Почему Луна Диале отсутствовал в заявке «Ахмата» на матч против «Рубина»?

— У Мауро родился сын. Клуб предоставил ему дополнительные дни отпуска. В конце недели игрок должен вернуться в расположении команды, — сказал Кипершмид «СЭ».

В первом туре РПЛ «Ахмат» проиграл «Рубину» со счет 0:2.