Мариу рад, что помог «Локомотиву» одержать очередную победу в РПЛ
22:18
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который забил свой первый гол в чемпионате России в матче 13-го тура с «Ахматом», поделился своими эмоциями.
— Рад, что помог команде одержать очередную победу в лиге, — написал Мариу в своем Twitter.
«Локомотив» набрал 29 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. «Ахмат» с 12 баллами располагается на 14-й строчке.
Glad to have helped the team get another victory in the league! ??— Jo?o M?rio (@joaome17) 18 октября 2019 г.
Рад, что помог команде одержать очередную победу в лиге. @fclokomotiv #Локомотив #fclm #fclokomotiv #russianpremierliga pic.twitter.com/5QPBWytHZz
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