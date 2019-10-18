Мариу рад, что помог «Локомотиву» одержать очередную победу в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который забил свой первый гол в чемпионате России в матче 13-го тура с «Ахматом», поделился своими эмоциями.

— Рад, что помог команде одержать очередную победу в лиге, — написал Мариу в своем Twitter.

«Локомотив» набрал 29 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. «Ахмат» с 12 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр