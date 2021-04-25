Максименко, Айртон и четыре игрока «Арсенала» из-за дисквалификации пропустят матч «Спартака» в Туле
Голкипер «Спартака» Александр Максименко и защитник Айртон в матче 27-го тура с ЦСКА (1:0) получили очередные желтые карточки. Из-за них футболисты по причине дисквалифкации пропустят следующую игру команды.
3 мая «Спартак» в Туле сыграет с «Арсеналом» в матче 28-го тура чемпионата России. Начало — в 16.30 по московскому времени.
У хозяев из-за перебора желтых карточек встречу с красно-белыми пропустят Гиа Григалава, Даниил Хлусевич и Кирилл Панченко. Из-за удаления в игре с «Ростовом» также не поможет «Арсеналу» защитник Тарас Бурлак.
«Спартак» идет на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России с 50 очками в 27 матчах. «Арсенал» занимает 13-ю строчку с 23 очками в 27 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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