Максименко, Айртон и четыре игрока «Арсенала» из-за дисквалификации пропустят матч «Спартака» в Туле

Голкипер «Спартака» Александр Максименко и защитник Айртон в матче 27-го тура с ЦСКА (1:0) получили очередные желтые карточки. Из-за них футболисты по причине дисквалифкации пропустят следующую игру команды.

3 мая «Спартак» в Туле сыграет с «Арсеналом» в матче 28-го тура чемпионата России. Начало — в 16.30 по московскому времени.

У хозяев из-за перебора желтых карточек встречу с красно-белыми пропустят Гиа Григалава, Даниил Хлусевич и Кирилл Панченко. Из-за удаления в игре с «Ростовом» также не поможет «Арсеналу» защитник Тарас Бурлак.

«Спартак» идет на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России с 50 очками в 27 матчах. «Арсенал» занимает 13-ю строчку с 23 очками в 27 играх.