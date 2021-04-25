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Петр Авен о матче «Спартак» — ЦСКА: «Дерби не понравилось, плохо играли»

18:35
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель Совета директоров «Альфа-Банка» и болельщик «Спартака» Петр Авен после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) высказался об игре.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Дерби не понравилось. Плохо играли», — сказал Авен.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

(Артем Калинин)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры