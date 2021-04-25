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Фанаты «Спартака» вывесили баннер на немецком языке для Тедеско в матче с ЦСКА

18:33
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Баннер болельщиков «Спартака». Фото Анастасия Рацкевич, «СЭ»
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Баннер болельщиков «Спартака». Фото Анастасия Рацкевич, «СЭ»
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Болельщики «Спартака» подготовили специальный баннер на немецком языке для главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА.

«Конец венчает дело», — написано на баннере фанатов московского клуба.

Ранее 35-летний Тедеско заявил, что покинет команду по окончании контракта, который действует до мая 2021 года.

Единственный гол в матче забил форвард «Спартака» Джордан Ларссон на 52-й минуте встречи.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Баннер болельщиков «Спартака». Фото Анастасия Рацкевич, "СЭ"
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Баннер болельщиков «Спартака». Фото Анастасия Рацкевич, «СЭ»

Спартак — ЦСКА

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