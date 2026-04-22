Глушенков из-за перебора желтых карточек пропустит матч «Зенит» — «Ахмат»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков получил желтую карточку в матче с «Локомотивом» в 26-м туре РПЛ. Игра проходит в Москве.

Из-за перебора карточек Глушенков пропустит матч 27-го тура чемпионата России против «Ахмата». Игра состоится 26 апреля и пройдет в Санкт-Петербурге.

«Зенит» после 25 туров набрал 55 очков и лидирует в таблице РПЛ.

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