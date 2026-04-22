«Локомотив» и «Зенит» играют вничью после первого тайма матча РПЛ

«Локомотив» и «Зенит» не забили голов в первом тайме матча 26-го тура РПЛ — 0:0. Игра проходит в Москве.

У хозяев желтые карточки получили Александр Руденко и Алексей Батраков. У гостей — Дуглас Сантос и Максим Глушенков.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. РЖД Арена (Москва)

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