«Динамо» — «Рубин»: гости выигрывают после первого тайма

«Рубин» после первого тайма на выезде обыгрывает московское «Динамо» в 26-м туре РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 19-й минуте забил форвард казанцев Жак Сиве.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. ВТБ Арена (Москва)

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