Макаров поделился эмоциями от дебюта за «Динамо» в дерби с ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился впечатлениями от матча третьего тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1), который стал для него дебютным в московском клубе.

«Большие впечатления, большие эмоции. Приятно дебютировать в московском дерби против ЦСКА. Болельщики поддерживали нас, гнали вперед. Было очень приятно.

Является ли ЦСКА моим любимым соперником? Можно сказать и так, да. Сколько раз против них играл — столько пока и было побед.

Взаимодействуем в команде хорошо. Смотрел, как играет «Динамо» и в целом понимал, как действует команда. Тренер подсказывал, была теория. Но нужно набирать, тренироваться, чтобы было больше взаимопонимания.

Второй гол? Эта та позиция, откуда я всегда бил и буду бить. Так получилось — вратарь не смог поймать, а Фомин хорошо сработал на добивании. Это был заслуженный гол.

Готов ли я играть справа? Это моя родная позиция. Думаю, что Захарян уйдет налево (смеется).

Поддержка болельщиков? Хорошая атмосфера, приятный стадион. Болельщиков было слышно всю игру. Было очень интересно. Хочу сказать им большое спасибо за матч. Их поддержка была очень важна», — сказал Макаров в интервью клубной пресс-службе.

23-летний полузащитник перешел в «Динамо» из «Рубина» 6 августа.

Благодаря третьей победе подряд «Динамо» вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России с девятью очками в трех матчах. Бело-голубые уступают лидирующему «Зениту» и идущему вторым «Рубину» по разнице забитых и пропущенных мячей.