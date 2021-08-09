Футболисты «Сочи» вышли на матч с «Уралом» в футболках в поддержку Миладиновича

Футболисты «Сочи» поддержали партнера по команде Ивана Миладиновича. На матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» они вышли в футболках с пожеланиями скорейшего выздоровления травмированному партнеру.

Иван, мы с тобой ?? pic.twitter.com/ZPMRdmb6A0 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 9, 2021

Миладинович получил повреждение после столкновения в воздухе с форвардом «Спартака» Эсекиэлем Понсе. Врачи несколько минут оказывали помощь футболисту, после чего увезли его с поля на электрокаре к машине скорой помощи. Сербский защитник был доставлен в больницу.

9 августа стало известно, что футболист остается в больнице, но был переведен в обычную палату.