Футболисты «Сочи» вышли на матч с «Уралом» в футболках в поддержку Миладиновича
19:38
Футболисты «Сочи» поддержали партнера по команде Ивана Миладиновича. На матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» они вышли в футболках с пожеланиями скорейшего выздоровления травмированному партнеру.
Миладинович получил повреждение после столкновения в воздухе с форвардом «Спартака» Эсекиэлем Понсе. Врачи несколько минут оказывали помощь футболисту, после чего увезли его с поля на электрокаре к машине скорой помощи. Сербский защитник был доставлен в больницу.
9 августа стало известно, что футболист остается в больнице, но был переведен в обычную палату.
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