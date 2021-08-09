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Футболисты «Сочи» вышли на матч с «Уралом» в футболках в поддержку Миладиновича

19:38
Акция футболистов «Сочи». Фото ФК «Сочи».
Акция футболистов «Сочи». Фото ФК «Сочи».
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Футболисты «Сочи» поддержали партнера по команде Ивана Миладиновича. На матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» они вышли в футболках с пожеланиями скорейшего выздоровления травмированному партнеру.

Миладинович получил повреждение после столкновения в воздухе с форвардом «Спартака» Эсекиэлем Понсе. Врачи несколько минут оказывали помощь футболисту, после чего увезли его с поля на электрокаре к машине скорой помощи. Сербский защитник был доставлен в больницу.

9 августа стало известно, что футболист остается в больнице, но был переведен в обычную палату.

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Иван Шитик все материалы автора

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