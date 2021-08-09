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«Сочи» — «Урал»: Попов открыл счет

19:11
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Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов отличился в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Он открыл счет в начале первого тайма — 1:0.

Сочи — Урал

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Иван Шитик все материалы автора

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