«Сочи» — «Урал»: Попов открыл счет
19:11
Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов отличился в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Он открыл счет в начале первого тайма — 1:0.
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