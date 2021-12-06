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Макаров: «Динамо» сделает все возможное, чтобы не отдать «Зениту» первое место»

13:21
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал победу над «Уфой» (2:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Команда еще больше разозлилась после травмы Шиманьского, плюс вместо него вышел Тюкавин, который нам здорово помог, — приводит слова Макарова официальный сайт московского клуба. — Победили «Уфу» за счет командных действий».

Также полузащитник высказался о своем голе.

«Партнеры отдают мне хорошие передачи, а дальше уже от меня все зависит. С этой точки я часто бью на тренировках, поэтому надеялся, что удастся забить», — сказал он.

Макаров поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в матче 18-го тура РПЛ.

«Это будет большая битва. Все будут заряжены. «Динамо» сделает все возможное, чтобы не отдать «Зениту» первое место», — заявил полузащитник.

Игра «Динамо» с «Зенитом» состоится 12 декабря на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — 14.00 (мск).

После 17 туров РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 37 баллами располагается на первой позиции.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

 

Дополнительная информация:

https://fcdm.ru/news/denis-makarov-sdelaem-vsyo-vozmoznoe-ctoby-ne-otdat-zenitu-pervoe-mesto

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Карен Саркисян все материалы автора

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