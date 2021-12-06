Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Уфой» (2:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Нам удалось одержать важную победу. Два удаления «Уфы» облегчило нам жизнь. Но три очка все равно не достались нам просто. Уфимцы качественно оборонялось до самых последних минут матча. Что я ожидаю от встречи с «Зенитом»? Это будет важнейший матч и для нас, и для них. Посмотрим, думаю, что шансы на победу у двух команд одинаковые. Мы сделаем все, чтобы исправиться за поражение в Санкт-Петербурге и выйти на первую строчку в турнирной таблице», — сказал Бальбуэна в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Динамо» (35 очков) занимает второе место в таблице РПЛ. В следующем матче 12 декабря команда Сандро Шварца дома сыграет с лидирующим в российском чемпионате «Зенитом» (37 очков).