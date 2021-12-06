Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бальбуэна — о матче с «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы выйти на первую строчку в таблице»

12:48
Теги:

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Уфой» (2:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Нам удалось одержать важную победу. Два удаления «Уфы» облегчило нам жизнь. Но три очка все равно не достались нам просто. Уфимцы качественно оборонялось до самых последних минут матча. Что я ожидаю от встречи с «Зенитом»? Это будет важнейший матч и для нас, и для них. Посмотрим, думаю, что шансы на победу у двух команд одинаковые. Мы сделаем все, чтобы исправиться за поражение в Санкт-Петербурге и выйти на первую строчку в турнирной таблице», — сказал Бальбуэна в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Динамо» (35 очков) занимает второе место в таблице РПЛ. В следующем матче 12 декабря команда Сандро Шварца дома сыграет с лидирующим в российском чемпионате «Зенитом» (37 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Минстрой назвал ключевое отличие новых правил остекления балконов
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры