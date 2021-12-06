Кафанов: «Оказался в «Ростове» исключительно благодаря Арутюнянцу»
13:38
Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о деталях того, как возглавил ростовский клуб.
Специалист был назначен на свой пост в конце октября 2021 года. Отметим, что он также является тренером вратарей сборной России.
«Главным тренером быть не хотел. Сейчас так сложились обстоятельства. Меня попросил возглавить клуб президент клуба Арташес Арутюнянц, и я, конечно же, согласился. Я вообще оказался в «Ростове» только исключительно благодаря ему», — цитирует Кафанова Donnews.ru.
В 17 матчах РПЛ «Ростов» набрал 18 очков и расположился на 12-й строчке.
Дополнительная информация:
https://www.donnews.ru/esli-by-ne-pustye-tribuny-my-by-tochno-ne-proigrali-vse-tri-pervye-igry-na-rostov-arene_77337242
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