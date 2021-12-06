Кафанов: «Оказался в «Ростове» исключительно благодаря Арутюнянцу»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о деталях того, как возглавил ростовский клуб.

Специалист был назначен на свой пост в конце октября 2021 года. Отметим, что он также является тренером вратарей сборной России.

«Главным тренером быть не хотел. Сейчас так сложились обстоятельства. Меня попросил возглавить клуб президент клуба Арташес Арутюнянц, и я, конечно же, согласился. Я вообще оказался в «Ростове» только исключительно благодаря ему», — цитирует Кафанова Donnews.ru.

В 17 матчах РПЛ «Ростов» набрал 18 очков и расположился на 12-й строчке.