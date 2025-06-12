Махачкалинское «Динамо» завершило сотрудничество с Ангбаном

Махачкалинское «Динамо» завершило сотрудничество с полузащитником Викторьеном Ангбаном, сообщает клубная пресс-служба.

28-летний уроженец Кот-д'Ивуара выступал за клуб в сезоне-2024/25 на правах аренды из «Сочи».

Ангбан провел за махачкалинскую команду девять матчей во всех турнирах.