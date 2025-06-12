Источник: «Спартаку» предложили подписать Онугху из «Копенгагена»

«Спартаку» предложили рассмотреть кандидатуру российского форварда «Копенгагена» Германа Онугхи, сообщает Metaratings.

По информации источника, 28-летний форвард является одним из вариантов усиления атаки, но возможный трансфер осложняется геополитической обстановкой и проблемами при транзакциях с датскими банками.

Онугха провел вторую часть минувшего сезона на правах аренды в «Вайле». Всего в сезоне-2024/25 в активе нападающего 28 матчей, 13 голов и 1 результативная передача.

Форвард играет в Дании с 2021 года. В сентябре 2024 года «Копенгаген» выкупил его у «Вайле». До этого Онугха также выступал за «Рубин», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Тамбов». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 миллиона евро.