Нападающий Федоров вернулся в «Сочи» из «Шинника»

«Сочи» объявил о возвращении в команду нападающего Захара Федорова после игры за «Шинник». 20-летний футболист перешел в ярославский клуб в августе 2024 года.

В марте 2025 года Федорова признали лучшим молодым игроком месяца в первой лиге, а по итогам сезона-2024/25 он был номинирован на звание лучшего молодого игрока лиги.

В 33 матчах за «Шинник» форвард забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице первой лиги и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ. «Шинник» финишировал на 14-м месте.