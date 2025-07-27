Кузьмичев: «Понимаю Пиняева, который не перешел в ЦСКА»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» прокомментировал решение атакующего хавбека железнодорожников Сергея Пиняева не переходить в ЦСКА.

— Поняли Пиняева, который отказался переходить в ЦСКА?

— Мы же знаем, что у Сергея есть цель — со временем перебраться в европейский чемпионат. Переход в ЦСКА усложнил бы реализацию этой задачи. Армейцы заплатили бы за него большие деньги. Соответственно, и отступные в его контракте были бы в два — два с половиной раза выше, чем сейчас. Если исходить из этого, то я Пиняева понимаю.

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