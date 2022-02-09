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Гол Яковлева принес ЦСКА победу над «Люнгбю» в товарищеском матче

ЦСКА одержал победу над «Люнгбю» в товарищеском матче в Испании
Карен Саркисян
Корреспондент

ЦСКА одержал победу над «Люнгбю» (3:2) в товарищеском матче. Встреча проходила в испанском Кампоаморе в рамках тренировочного сбора.

В составе армейцев забитыми мячами отметились Иван Обляков, Антон Заболотный и Владислав Яковлев. Еще один мяч в свои ворота забил Хесус Медина. У «Люнгбю» автором гола стал Адам Серенсен.

Ранее на сборах красно-синие обыграли «Норшелланн» (1:0), «Виборг» (3:1) и проиграли «Дюжеланжу» (0:1).

Товарищеские матчи. Клубы

«Люнгбю» — ЦСКА — 2:3 (1:2)

Голы: Обляков, 27 (0:1). Серенсен, 31 (1:1). Заболотный, 43 (1:2). Медина, 54 — в свои ворота (2:2). Яковлев, 86 (2:3).

ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Магнуссон (Набабкин, 62), Марио Фернандес (Щенников, 62), Бийол (Эджуке, 62), Обляков (Дивеев, 62), Мухин, Медина, Юсуф Языджи, Зайнутдинов, Заболотный (Яковлев, 79).

9 февраля.

Антон Заболотный
Иван Обляков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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