Гол Яковлева принес ЦСКА победу над «Люнгбю» в товарищеском матче

ЦСКА одержал победу над «Люнгбю» в товарищеском матче в Испании

ЦСКА одержал победу над «Люнгбю» (3:2) в товарищеском матче. Встреча проходила в испанском Кампоаморе в рамках тренировочного сбора.

В составе армейцев забитыми мячами отметились Иван Обляков, Антон Заболотный и Владислав Яковлев. Еще один мяч в свои ворота забил Хесус Медина. У «Люнгбю» автором гола стал Адам Серенсен.

Ранее на сборах красно-синие обыграли «Норшелланн» (1:0), «Виборг» (3:1) и проиграли «Дюжеланжу» (0:1).

Товарищеские матчи. Клубы

«Люнгбю» — ЦСКА — 2:3 (1:2)

Голы: Обляков, 27 (0:1). Серенсен, 31 (1:1). Заболотный, 43 (1:2). Медина, 54 — в свои ворота (2:2). Яковлев, 86 (2:3).

ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Магнуссон (Набабкин, 62), Марио Фернандес (Щенников, 62), Бийол (Эджуке, 62), Обляков (Дивеев, 62), Мухин, Медина, Юсуф Языджи, Зайнутдинов, Заболотный (Яковлев, 79).

9 февраля.