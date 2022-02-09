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«Спартак» поздравил защитника Андрея Ещенко с днем рождения

«Спартак» поздравил Андрея Ещенко с 38-летием
Виктория Кравченко

«Спартак» поздравил защитника Андрея Ещенко с днем рождения. Сегодня, 9 февраля, футболисту исполнилось 38 лет.

«Андрею Ещенко — 38! Поздравляем нашего тренера, желаем всего наилучшего и побед со «Спартаком», — говорится в сообщении.

Футболист выступал в составе «Спартака» с 2016 по 2021 год. В составе команды он провел 109 матчей, в которых забил один мяч. В составе красно-белых Ещенко становился чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также победителем Суперкубка страны. 13 января 2022 года футболист завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб «Спартака».

Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
2
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