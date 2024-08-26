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Сегодня, 16:43

Лунев возобновит тренировки в общей группе в ближайшие дни

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футболист «Динамо» Андрей Лунев
Андрей Лунев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе «Динамо» ответили «СЭ» на вопрос о состоянии здоровья голкипера Андрея Лунева, получившего черепно-мозговую травму в матче 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Дополнительное обследование, к счастью, не выявило у Лунева патологических состояний. В ближайшие дни он возобновит тренировки в общей группе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В конце второго тайма бело-голубые заменили голкипера из-за подозрения на сотрясение после столкновения с игроком «быков» Джоном Кордобой. Футболист врезался ногой в голову Лунева.

В текущем сезоне 32-летний вратарь сыграл за бело-голубых в 6 матчах РПЛ и пропустил 4 гола.

«Краснодар» и «Динамо» набрали по 12 очков и занимают 3-е и 4-е места в турнирной таблице РПЛ соответственно.

Андрей Лунев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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