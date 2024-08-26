Марио Фернандес впервые рассказал о причинах ухода из «Зенита»

Защитник Марио Фернандес объяснил, почему решил покинуть «Зенит» этим летом.

«Зенит» предлагал мне продлить контракт, но я отказался. Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

24 июля «Зенит» объявил об уходе 33-летнего Фернандеса. Бразильский защитник с российским паспортом пополнил состав сине-бело-голубых летом 2023 года и сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее Фернандес выступал за бразильские «Интернасьонал», «Гремио» и московский ЦСКА, вместе с которым выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка страны.