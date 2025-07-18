Лучший арбитр России перестал судить в РПЛ. Что не так с Левниковым?

Лучший судья чемпионата России-2024/25 и всего прошлого сезона Кирилл Левников пропустит уже четвертый тур РПЛ подряд.

Он не получал назначений в роли арбитра почти весь май — в решающих 28-м, 29-м и 30-м турах, работая только в ВАР-центре. И сейчас в стартовом туре ему дали одну игру в качестве ВАР: он вместе с АВАР Антоном Фроловым вошел в бригаду Яна Бобровского, которая обслужит матч «Динамо» — «Балтика».

Список назначений на 1-й тур чемпионата-2025/26 вызвал немало вопросов. К примеру, только в одной из восьми встреч арбитром назначен рефери ФИФА — Евгений Кукуляк («Пари НН» — «Краснодар»).

Пятерка лучших судей прошлого сезона (по версии РФС) в полном составе отправлена в ВАР-центр, а не на поле. Только видеоарбитрами назначены Левников, Сергей Иванов, Виталий Мешков и Алексей Сухой. А Артему Чистякову, недавно работавшему на матче за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА (0:1), вообще доверили лишь роль АВАР.