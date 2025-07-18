«Сочи» сможет выкупить Мухина у ЦСКА за 1 миллион евро

Как стало известно «СЭ», «Сочи» может выкупить полузащитника ЦСКА Максима Мухина после арендного соглашения за 1 миллион евро.

23-летний игрок перед арендой в «Сочи» продлит соглашение с ЦСКА до лета 2027 года.

Ранее «СЭ» сообщил, что ЦСКА и «Сочи» согласовали аренду Мухина. У армейцев будет приоритетное право выкупа.

В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Контракт 23-летнего игрока с клубом действует до лета 2026 года.