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Судейство

17 июля 2025, 17:03

РФС представил рейтинг судей сезона-2024/25: Левников — лучший

Алина Савинова
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Департамент судейства и инспектирования РФС представил рейтинг судей в матчах РПЛ и FONBET Кубка России сезона-2024/25. Первое место занял Кирилл Левников. Вторым стал Артем Чистяков, третьим — Сергей Иванов.

Кирилл Левников.Левников — лучший судья сезона в России. У Кирилла не нашлось конкурентов

Рейтинг судей сезона-2024/25 от РФС

  1. Кирилл Левников
  2. Артем Чистяков
  3. Сергей Иванов
  4. Виталий Мешков
  5. Алексей Сухой
  6. Павел Кукуян
  7. Сергей Карасев
  8. Владимир Москалев
  9. Евгений Кукуляк
  10. Василий Казарцев
  11. Иван Абросимов
  12. Сергей Чебан
  13. Егор Егоров
  14. Ян Бобровский
  15. Павел Шадыханов

Отмечается, что в список вошли арбитры, которые отработали в сезоне 10 и более матчей. Рейтинг рассчитывался как сумма параметров, умноженных на их вес: оценка департамента судейства и инспектирования (67 процентов), сложность матча (20 процентов), важность матча (10 процентов), количество матчей в сезоне (1 процент), постоянство хороших оценок (1 процент), уровень фитнеса и здоровья (1 процент).

Источник: https://rfs.ru/news/222731
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РФС
Кирилл Левников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
12
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
13
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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