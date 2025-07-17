РФС представил рейтинг судей сезона-2024/25: Левников — лучший

Департамент судейства и инспектирования РФС представил рейтинг судей в матчах РПЛ и FONBET Кубка России сезона-2024/25. Первое место занял Кирилл Левников. Вторым стал Артем Чистяков, третьим — Сергей Иванов.

Рейтинг судей сезона-2024/25 от РФС

Кирилл Левников Артем Чистяков Сергей Иванов Виталий Мешков Алексей Сухой Павел Кукуян Сергей Карасев Владимир Москалев Евгений Кукуляк Василий Казарцев Иван Абросимов Сергей Чебан Егор Егоров Ян Бобровский Павел Шадыханов

Отмечается, что в список вошли арбитры, которые отработали в сезоне 10 и более матчей. Рейтинг рассчитывался как сумма параметров, умноженных на их вес: оценка департамента судейства и инспектирования (67 процентов), сложность матча (20 процентов), важность матча (10 процентов), количество матчей в сезоне (1 процент), постоянство хороших оценок (1 процент), уровень фитнеса и здоровья (1 процент).