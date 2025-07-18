ЦСКА и «Сочи» согласовали аренду Мухина. У армейцев будет приоритетное право выкупа

Как стало известно «СЭ», ЦСКА и «Сочи» согласовали аренду полузащитника Максима Мухина с дальнейшим правом выкупа.

У московского клуба также будет приоритетное право выкупа 23-летнего игрока.

Ранее издание «Чемпионат» сообщало о близости перехода Мухина в «Сочи».

В сезоне-2024/25 полузащитник провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Контракт 23-летнего игрока с клубом действует до лета 2026 года.