Ловрен о поражении «Зенита» от «Арсенала»: «Поле в Туле было сухим, но это не оправдание для нас»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

«Думаю, было бы глупо говорить о том, что с полем что-то было не так. Конечно, порой это имеет значение. Сегодня было ветрено, поле было сухим — но это не является оправданием нашей игре. Почему не удалось забить? Потому что на тренировках мы не слишком хорошо отрабатываем завершение атак. А если ты не делаешь этого в течение недели, когда у тебя есть время на подготовку, то как можно рассчитывать на победу? Думаю, нам пора просыпаться и начать думать о следующих играх. У нас впереди — три очень важных матча. Все возможности для нас по-прежнему открыты. Я верю в нашу команду, но нам нужно просыпаться, и как можно скорее.



Мой первый матч после травмы — это единственный позитивный момент за сегодня. Я вернулся и чувствую себя хорошо. Конечно, я скучал по матчам нашей команды. Но теперь, как я уже сказал, нам нужно сконцентрироваться и лучше проявить себя в ближайших поединках. Скажется ли поражение от «Арсенала» на игре с «Ювентусом» в Лиге чемпионов? Сегодня — трудный день для всех нас, но завтра — новый день, завтра мы должны будем мыслить уже иначе и забыть о том, что произошло. Нужно сфокусироваться на том, что нам предстоит. Как я сказал, я верю в эту команду. Если мы будем работать слаженно, у нас есть все шансы на успех», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Ловрена.

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге чемпионов против «Ювентуса». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 20 октября, начало — в 22.00 (мск).