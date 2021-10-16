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Ловрен о поражении «Зенита» от «Арсенала»: «Поле в Туле было сухим, но это не оправдание для нас»

Ловрен раскритиковал «Зенит» за плохую реализацию моментов в матче с тульским «Арсеналом»
16:58

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

«Думаю, было бы глупо говорить о том, что с полем что-то было не так. Конечно, порой это имеет значение. Сегодня было ветрено, поле было сухим — но это не является оправданием нашей игре. Почему не удалось забить? Потому что на тренировках мы не слишком хорошо отрабатываем завершение атак. А если ты не делаешь этого в течение недели, когда у тебя есть время на подготовку, то как можно рассчитывать на победу? Думаю, нам пора просыпаться и начать думать о следующих играх. У нас впереди — три очень важных матча. Все возможности для нас по-прежнему открыты. Я верю в нашу команду, но нам нужно просыпаться, и как можно скорее.

Мой первый матч после травмы — это единственный позитивный момент за сегодня. Я вернулся и чувствую себя хорошо. Конечно, я скучал по матчам нашей команды. Но теперь, как я уже сказал, нам нужно сконцентрироваться и лучше проявить себя в ближайших поединках. Скажется ли поражение от «Арсенала» на игре с «Ювентусом» в Лиге чемпионов? Сегодня — трудный день для всех нас, но завтра — новый день, завтра мы должны будем мыслить уже иначе и забыть о том, что произошло. Нужно сфокусироваться на том, что нам предстоит. Как я сказал, я верю в эту команду. Если мы будем работать слаженно, у нас есть все шансы на успех», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Ловрена.

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге чемпионов против «Ювентуса». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 20 октября, начало — в 22.00 (мск).

Арсенал Т — Зенит

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

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Обе забьют - да

17%

1.67
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29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-10-16-deyan-lovren-ya-veryu-v-nashu-komandu.htm

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Иван Торопцев все материалы автора

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