«Спартак» — «Динамо»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
16 октября в Москве «Спартак» сыграет против «Динамо» в матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России.
Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Спартак» — «Динамо» будет доступна на сайте «СЭ». Следить за видеотрансляцией игры можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».
Красно-белые с 16 очками занимают 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — 19 баллов и второе место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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