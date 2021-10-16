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Семак — о возможности замены Дзюбы: «Никого не было, поэтому и варианта не было»

Семак заявил, что он не мог заменить Дзюбу в матче «Арсенал» — «Зенит»
16:52
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 11-го тура российской премьер-лиги против «Арсенала» (1:2).

— Если бы у вас была альтернатива в нападении, держали ли бы вы Артема Дзюбу на поле до конца или провели бы ротацию?

— В зависимости от хода матча, и от того, что, если бы была возможность, то какая? Тут нужно понимать сильные качества игроков. Есть те, кто привык играть на пространстве, есть те, кому проще играть, когда пространства как раз нет. Так что все зависит от того, кто был бы. Но никого не было, поэтому и варианта не было.

— Не кажется ли вам, что в первом тайме «Зенит» злоупотреблял навесами?

— Не думаю, что мы злоупотребляли навесами. Просто у нас были Ерохин и Дзюба, им проще играть в штрафной площади, и на них шли пасы. Мы не можем играть низко или в недодачу с игроками, которые не совсем сильны в тех или иных компонентах, поэтому стараемся использовать лучшие качества тех игроков, которые на поле.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
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Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
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1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Гоша Чернов все материалы автора

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