Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 11-го тура российской премьер-лиги против «Арсенала» (1:2).

— Если бы у вас была альтернатива в нападении, держали ли бы вы Артема Дзюбу на поле до конца или провели бы ротацию?

— В зависимости от хода матча, и от того, что, если бы была возможность, то какая? Тут нужно понимать сильные качества игроков. Есть те, кто привык играть на пространстве, есть те, кому проще играть, когда пространства как раз нет. Так что все зависит от того, кто был бы. Но никого не было, поэтому и варианта не было.

— Не кажется ли вам, что в первом тайме «Зенит» злоупотреблял навесами?

— Не думаю, что мы злоупотребляли навесами. Просто у нас были Ерохин и Дзюба, им проще играть в штрафной площади, и на них шли пасы. Мы не можем играть низко или в недодачу с игроками, которые не совсем сильны в тех или иных компонентах, поэтому стараемся использовать лучшие качества тех игроков, которые на поле.