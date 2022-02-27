Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:20

Панов назвал лидеров ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Бывший нападающий «Зенита» Панов пназвал лидеров ЦСКА в дерби со «Спартаком»
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший нападающий «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов после поражения в дерби от ЦСКА (0:2) признал, что в составе красно-белых нет лидера.

 — А вы не думаете, что в «Спартаке» по-прежнему нет лидера? Вот вышли сегодня у ЦСКА Языджи и Карраскаль, и сразу стало все понятно, кто есть кто.

— Хороший вопрос. Действительно пока у нас не видно такого человека, который в сложный момент может переломить ход встречи, сделать разницу.

— Как вам Промес?

— Возможно, голландец сыграл лучше, чем в ряде матчей первого круга. Был у него момент — попал в штангу. А тот же Языджи, которого вы упомянули, классно исполнил штрафной, забил. Все четко и конкретно. Вот вам и разница. Нет, Квинси до роли лидера, увы, не дотягивает.

— А что помешало Зобнину сравнять счет? Не подсек как следует мяч или здорово сыграл Акинфеев?

— И вот мы опять возвращаемся к вопросу о лидере. Романа мы тоже считаем основным футболистом, который должен делать разницу. Но в этом конкретном эпизоде здорово сыграл Акинфеев. Игорь очень опытный вратарь, который многое прошел. Одно время, если помните, его критиковали за антирекорд в Лиге чемпионов. Но он тем не менее выходит и в решающих эпизодах нередко выручает ЦСКА. Вот вам и надежность, вот вам и уровень.

Полное интервью с Пановым читайте на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Панов
1
0
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
Махачев снес американца в первом раунде: Ислам ждал другой победы, ему уже не интересно бить середняков и нужен пояс
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Александр Панов: «Не надо критиковать Ваноли. Вспомните, как начинал Тедеско»
«Даже по этой игре видно, что приобретения «Спартака» неособенные». Ловчев — о поражении в дерби
Бийол: «Новые игроки показали блестящую игру. ЦСКА должен продолжать в том же направлении»
РПЛ: «Спартак» проиграл ЦСКА, «Зенит» — «Рубин» и другие матчи 19-го тура
Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал победу армейцев над «Спартаком» в дерби
«За такой «Спартак» не стыдно. В целом игра команды Ваноли понравилась». Панов — о дерби с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Даже по этой игре видно, что приобретения «Спартака» неособенные». Ловчев — о поражении в дерби

Александр Панов: «Не надо критиковать Ваноли. Вспомните, как начинал Тедеско»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости