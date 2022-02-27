Панов назвал лидеров ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Бывший нападающий «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов после поражения в дерби от ЦСКА (0:2) признал, что в составе красно-белых нет лидера.

— А вы не думаете, что в «Спартаке» по-прежнему нет лидера? Вот вышли сегодня у ЦСКА Языджи и Карраскаль, и сразу стало все понятно, кто есть кто.

— Хороший вопрос. Действительно пока у нас не видно такого человека, который в сложный момент может переломить ход встречи, сделать разницу.

— Как вам Промес?

— Возможно, голландец сыграл лучше, чем в ряде матчей первого круга. Был у него момент — попал в штангу. А тот же Языджи, которого вы упомянули, классно исполнил штрафной, забил. Все четко и конкретно. Вот вам и разница. Нет, Квинси до роли лидера, увы, не дотягивает.

— А что помешало Зобнину сравнять счет? Не подсек как следует мяч или здорово сыграл Акинфеев?

— И вот мы опять возвращаемся к вопросу о лидере. Романа мы тоже считаем основным футболистом, который должен делать разницу. Но в этом конкретном эпизоде здорово сыграл Акинфеев. Игорь очень опытный вратарь, который многое прошел. Одно время, если помните, его критиковали за антирекорд в Лиге чемпионов. Но он тем не менее выходит и в решающих эпизодах нередко выручает ЦСКА. Вот вам и надежность, вот вам и уровень.

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