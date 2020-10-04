«Локомотив» выпустил благотворительный календарь в честь дня защиты животных

«Локомотив» выпустил благотворительный календарь к матчу 10-го тура РПЛ с «Химками» в честь дня защиты животных.

Совместно с Bosco Family и Международным фондом помощи животным «Дарящие надежду» игроки снялись с бездомными животными. Часть средств с продаж календарей будет передана в фонд «Дарящие надежду».

Также состав «Локомотива» объявил Николай Дроздов, ведущий программы «В мире животных».