«Локомотив» выпустил благотворительный календарь в честь дня защиты животных
«Локомотив» выпустил благотворительный календарь к матчу 10-го тура РПЛ с «Химками» в честь дня защиты животных.
Совместно с Bosco Family и Международным фондом помощи животным «Дарящие надежду» игроки снялись с бездомными животными. Часть средств с продаж календарей будет передана в фонд «Дарящие надежду».
Также состав «Локомотива» объявил Николай Дроздов, ведущий программы «В мире животных».
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