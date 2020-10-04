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«Локомотив» выпустил благотворительный календарь в честь дня защиты животных

14:44
Календарь «Локо» в честь дня защиты животных.
Календарь «Локо» в честь дня защиты животных.

«Локомотив» выпустил благотворительный календарь к матчу 10-го тура РПЛ с «Химками» в честь дня защиты животных.

Совместно с Bosco Family и Международным фондом помощи животным «Дарящие надежду» игроки снялись с бездомными животными. Часть средств с продаж календарей будет передана в фонд «Дарящие надежду».

Также состав «Локомотива» объявил Николай Дроздов, ведущий программы «В мире животных».

Клубныи? календарь «Локо» на 2021 год доступен в предзаказе! ?? На страницах календаря — 12 необыкновенных и красивых кадров с нашими футболистами и очень милыми питомцами! Мы создали его при поддержке Bosco Family и международного фонда помощи животным «Дарящие надежду» ? Предзаказ будет открыт 29 и 30 сентября ? Первые 50 человек, оформивших предзаказ, получат приятные бонусы — мы опубликуем ваши фото с домашними животными на страницах ближаи?шего выпуска «Нашего «Локо», а второи? бонус станет сюрпризом! Торопись! Бронируи? календарь для себя и друзеи? по ссылке в Stories ?

Публикация от Футбольныи? клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

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