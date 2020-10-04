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Состав «Локомотива» на матч с «Химками» объявил Николай Дроздов. В честь дня защиты животных

14:33
Стадион «РДЖ Арена». Общий вид. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «РДЖ Арена». Общий вид. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Состав «Локомотива» на матч 10-го тура РПЛ с «Химками» объявил Николай Дроздов, ведущий программы «В мире животных». Сегодня, 4-го октября, в мире отмечают день защиты животных.

Пресс-служба «Локо» опубликовала ролик, как это происходило на «РДЖ Арене».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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