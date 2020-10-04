Состав «Локомотива» на матч с «Химками» объявил Николай Дроздов. В честь дня защиты животных
14:33
Состав «Локомотива» на матч 10-го тура РПЛ с «Химками» объявил Николай Дроздов, ведущий программы «В мире животных». Сегодня, 4-го октября, в мире отмечают день защиты животных.
Пресс-служба «Локо» опубликовала ролик, как это происходило на «РДЖ Арене».
Во Всемирный день защиты животных мы пригласили всеми любимого Николая Николаевича Дроздова, который обьявил наш состав на матч #ЛокоХимки ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 4, 2020
Если вы не на стадионе, то смотрите как это было ? pic.twitter.com/Orz4eYlMXV
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