«Химки» проиграли «Крыльям Советов» в товарищеском матче со счетом 3:7

«Химки» и «Крылья Советов» 19 февраля провели товарищеский матч. Самарская команда разгромила соперника со счетом 7:3.

За самарцев дважды отличились Антон Зиньковский и Сергей Пиняев, по голу забили Максим Глушенков и Данил Липовой. Еще один мяч соперники забили в свои ворота.

«Химки» дважды били пенальти, первый оказался результативным, а второй раз мяч попал в штангу.

Отметим, что встреча прошла в формате 2 тайма по 50 минут.