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«Локомотив» — «Спартак»: все голы матча

19:57
«Локомотив» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» принимает «Спартак» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

22-я минута. Камано — 1:0

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлаи?н (@matchpremier)

45+2-я минута. Смолов — 2:0

Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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