«Локомотив» — «Спартак»: Москалев снова ошибся, не назначив пенальти на Промесе. ВАР не спас

На 76-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» арбитр Владимир Москалев ошибочно не назначил 11-метровый удар, снова не увидев фол со стороны Даниила Худякова на Квинси Промесе. Но в этот раз видеоассистенты Павел Шадыханов и Антон Кобзев не пришли на помощь арбитру.

Эпизод матча РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Эпизод матча РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Эпизод матча РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Между тем голкипер железнодорожников, пытаясь добраться до мяча, сначала сбил руками спартаковца, а уже затем завладел мячом. Худяков нарушил правила — его следовало наказать пенальти, но этого не произошло.