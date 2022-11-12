Джикия получил повреждение в матче с «Локомотивом»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил повреждение в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

В самом конце встречи защитник показал, что ему нужна замена. Джикия покидал поля, держась за заднюю поверхность бедра.

Ранее Джикия получил желтую карточку в этой встрече. Для него это предупреждение стало четвертым в нынешнем сезоне.

Таким образом, он пропустит первый матч красно-белых в чемпионате России после зимнего перерыва. «Спартак» на своем поле примет «Урал».