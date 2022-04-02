Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о сложностях в матче с «Локомотивом» из-за снегопада

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в первом тайме матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Что самое сложное в такую погоду? Думаю, контролировать мяч низом. Поле не позволяет это делать, мяч застревает, лишний раз стараешься сыграть попроще, особенно в обороне. Это меняет картину игры.

Кто быстрее привык к этому? Тяжело сказать. Сейчас самое главное — не терять концентрацию, игра будет до ошибки. До одного гола», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Литвинов.

Изначально матч «Локомотив» — «Спартак» должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но игру перенесли из-за снегопада в Москве. Встреча началась в 20.30 по московскому времени.