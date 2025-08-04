Футбол
4 августа, 16:30

«Локомотив» — «Спартак»: дата и время начала матча 4-го тура РПЛ

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 9 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
4:2
Спартак

В прямом эфире дерби железнодорожников и спартаковцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

«Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 9 очков в первых 3 турах. Железнодорожники обыграли «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1) и «Пари Нижний Новгород» (3:2). «Спартак» набрал 4 очка — победил махачкалинское «Динамо» (1:0), уступил «Балтике» (0:3) и сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

  • Artorixus

    Не радует Спартак своей игрой, а потому, ничейка будет в плюс. Хотя с такой дебиллоидной игрой что в нападении, что в защите, шансов на победу с гульких нюх. Вроде бы по составу всё гладко, а по нападающей составляющей вообще грех жаловаться, но голов нет. Значит тренер не может или не умеет поставить игру, чтобы было ах! И если тренер не может, значит должен быть тот, кто сможет. Не могу понять, почему так не думают боссы Спартака?

    04.08.2025

  • Гончар

    индюк тоже думал,да в щи попал.

    04.08.2025

  • Den211

    интересно сколько Локо отгрузит Спартаку. Думаю треху, не меньше

    04.08.2025

    • Форвард «Пари НН» Ожегович перешел в греческий «Атромитос»

    «Ахмат» — «Зенит»: дата и время начала матча 4-го тура РПЛ
