«Локомотив» и «Спартак» встретятся в матче чемпионата России

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 9 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире дерби железнодорожников и спартаковцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

«Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 9 очков в первых 3 турах. Железнодорожники обыграли «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1) и «Пари Нижний Новгород» (3:2). «Спартак» набрал 4 очка — победил махачкалинское «Динамо» (1:0), уступил «Балтике» (0:3) и сыграл вничью с «Акроном» (1:1).