Форвард «Пари НН» Ожегович перешел в греческий «Атромитос»

«Пари НН» объявил о переходе нападающего Огнена Ожеговича в греческий «Атромитос».

«Мы благодарим Огнена Ожеговича за период карьеры в «Пари НН», за профессионализм и самоотдачу!» — говорится в сообщении.

31-летний серб выступал за нижегородцев с лета 2024 года. Он провел 19 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

