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«Локомотив» — «Спартак»: Айртон удален за фол последней надежды

19:48
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Защитник «Спартака» Айртон был удален в концовке первого тайма матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива».

Бразилец пытался остановить выход Рифата Жемалетдинова один на один и подтолкнул соперника в спину до входа в штрафную.

Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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