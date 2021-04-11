Нападающий «Локомотива» Федор Смолов на второй компенсированной к первому тайму минуте забил второй мяч в ворота «Спартака» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

Смолов со штрафного с 20 метров на силу пробил в левый нижний угол, и Максименко не смог спасти свою команду. Таким образом, счет в игре стал 2:0.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сразу после гола ушел в раздевалку, не дожидаясь свистка на перерыв.

Ранее «Спартак» остался в меньшинстве из-за удаление Айртона за явное лишение возможности Жемалетдинова забить мяч.

Счет в игре на 22-й минуте открыл Франсуа Камано, воспользовавшись прострелом Смолова с левого фланга.